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15:17 (мск), источник: Publika.md

Члену группировки Олега Прутяну грозит 25 лет тюрьмы за вербовку людей

25 лет тюрьмы грозит 27-летнему мужчине, которого обвиняют в вербовке людей в преступную группировку Олега Прутяну по кличке Борман.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила уголовное дело в суд.

По данным прокуроров, подельник Бормана вместе со своим отцом и другими участниками группировки занимался также распространением наркотиков. В период с 2013 по 2017-ый банда Прутяну нелегально вывезла из страны более 100 тысяч евро.

На эти деньги в Испании они купили почти 100 килограммов гашиша, которые затем продали в России. Олег Прутяну и его сообщники были задержаны осенью прошлого года и находятся под арестом.

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