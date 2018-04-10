Члену группировки Олега Прутяну грозит 25 лет тюрьмы за вербовку людей

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила уголовное дело в суд.



По данным прокуроров, подельник Бормана вместе со своим отцом и другими участниками группировки занимался также распространением наркотиков. В период с 2013 по 2017-ый банда Прутяну нелегально вывезла из страны более 100 тысяч евро.