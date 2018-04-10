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15:25 (мск), источник: Publika.md

В Центральный суд поступило предупреждение о заложенной бомбе

Неизвестные сообщили о бомбе в столичном Центральном суде.

Источник: Publika.md

Все, кто находился в здании, были эвакуированы.

Экипаж полиции тут же прибыл на место, где была заложена бомба. Район оцеплен.

Напомним, что 26 марта так же сообщили о бомбе, но тревога оказалась ложной.

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