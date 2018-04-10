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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Волгограда ищет мошенников, укравших у пенсионерки 300 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала 69-летняя жительница Красноармейского района Волгограда.

9 апреля к ней на улице подошли мужчина и две женщины, и, разговорившись, сообщили, что в стране стартовала денежная реформа. Аферисты уверили бабушку, что ей срочно надо обменять старые деньги на купюры нового образца.

Доверчивая пенсионерка поверила в «сказки» и, поддавшись уговорам, отправилась с молодым человеком в ближайшее отделение банка. Там она сняла все свои сбережения с карты — более 300 тысяч рублей, и передала их мошеннику. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Молодые люди, конечно же, обещали вернуться с новыми купюрами. Не дождавшись денег, бабушку отправилась в полицию.

Одного из аферистов запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Посмотрите внимательно на мужчину, вдруг вы его узнаете.

Правоохранители объявили мошенников в розыск. И обращаются ко всем, у кого есть хоть какая-то информация о преступниках, сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 8 (Красноармейский район) 62−40−20 или дежурной части Управления МВД России по г. Волгограду 93−01−11.

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