Полиция Волгограда ищет мошенников, укравших у пенсионерки 300 тысяч рублей
Жертвой мошенников стала 69-летняя жительница Красноармейского района Волгограда.
Жертвой мошенников стала 69-летняя жительница Красноармейского района Волгограда.
9 апреля к ней на улице подошли мужчина и две женщины, и, разговорившись, сообщили, что в стране стартовала денежная реформа. Аферисты уверили бабушку, что ей срочно надо обменять старые деньги на купюры нового образца.
Доверчивая пенсионерка поверила в «сказки» и, поддавшись уговорам, отправилась с молодым человеком в ближайшее отделение банка. Там она сняла все свои сбережения с карты — более 300 тысяч рублей, и передала их мошеннику. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.
Молодые люди, конечно же, обещали вернуться с новыми купюрами. Не дождавшись денег, бабушку отправилась в полицию.
Одного из аферистов запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Посмотрите внимательно на мужчину, вдруг вы его узнаете.
Правоохранители объявили мошенников в розыск. И обращаются ко всем, у кого есть хоть
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