Полиция Волгограда ищет мошенников, укравших у пенсионерки 300 тысяч рублей

9 апреля к ней на улице подошли мужчина и две женщины, и, разговорившись, сообщили, что в стране стартовала денежная реформа. Аферисты уверили бабушку, что ей срочно надо обменять старые деньги на купюры нового образца.

Доверчивая пенсионерка поверила в «сказки» и, поддавшись уговорам, отправилась с молодым человеком в ближайшее отделение банка. Там она сняла все свои сбережения с карты — более 300 тысяч рублей, и передала их мошеннику. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Молодые люди, конечно же, обещали вернуться с новыми купюрами. Не дождавшись денег, бабушку отправилась в полицию.

Одного из аферистов запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Посмотрите внимательно на мужчину, вдруг вы его узнаете.