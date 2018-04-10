На Камчатке трое мигрантов из Узбекистана убили и ограбили торговца валютой
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мигранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
«По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемый совместно с двумя соотечественниками, находясь на улице Солнечной в
Затем злоумышленники затащили мужчину в салон автомобиля и похитили у него 150 тысяч рублей. Потом преступники отвезли горожанина к обочине дороги в направлении поселка Нагорный. Тело жертвы они оставили в овраге и скрылись с места преступления. Согласно заключению
Жертвой нападавших стал 53-летний Александр Щербаков, который занимался обменом валюты.
«В ходе осмотра места происшествия, рядом с телом мужчины криминалист следственного управления обнаружил полимерный пакет, на котором посредством использования цианакрилатной камеры выявлен след руки, как выяснилось впоследствии, принадлежащий обвиняемому», — сказали в СКР.
По словам представителя управления, после совершения преступления, двое узбекистанцев скрылись от органов следствия. В настоящее время они объявлены в международный розыск.
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