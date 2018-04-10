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16:17 (мск), источник: Podrobno.uz

На Камчатке трое мигрантов из Узбекистана убили и ограбили торговца валютой

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Петропавловске-Камчатском следователи завершили расследование уголовного дела против 33-летнего гражданина Узбекистана. С двумя подельниками он убил жителя города ради денег.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мигранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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«По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемый совместно с двумя соотечественниками, находясь на улице Солнечной в Петропавловске-Камчатском, напали на жителя краевого центра, занимавшегося незаконными валютными операциями. Один из соучастников преступления нанес удар по голове мужчины и, накинув на голову своей жертвы полимерный пакет, стал его душить.

Затем злоумышленники затащили мужчину в салон автомобиля и похитили у него 150 тысяч рублей. Потом преступники отвезли горожанина к обочине дороги в направлении поселка Нагорный. Тело жертвы они оставили в овраге и скрылись с места преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии, рассказали в СКР.

Жертвой нападавших стал 53-летний Александр Щербаков, который занимался обменом валюты.

«В ходе осмотра места происшествия, рядом с телом мужчины криминалист следственного управления обнаружил полимерный пакет, на котором посредством использования цианакрилатной камеры выявлен след руки, как выяснилось впоследствии, принадлежащий обвиняемому», — сказали в СКР.

По словам представителя управления, после совершения преступления, двое узбекистанцев скрылись от органов следствия. В настоящее время они объявлены в международный розыск.

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