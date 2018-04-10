В Екатеринбурге зафиксирован выброс ядовитого газа

Источник: РИА "Новости"

В уральской столице сегодня был зафиксирован выброс ядовитого газа. По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, с 00:00 до 12:00 произошло превышение нормы содержания в атмосферном воздухе диоксида азота. Его концентрация составила 1,2 ПДКсс. Выброс выявили в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

В ведомстве подчеркнули, что в районе Каменска-Уральского, Асбеста, Красноуральска, Серова, Краснотурьинска, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила превышений предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ зафиксировано не было.