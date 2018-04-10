В Екатеринбурге зафиксирован выброс ядовитого газа
Диоксид азота может вызывать кислотные дожди и раздражение слизистых оболочек человеческого организма.
Диоксид азота может вызывать кислотные дожди и раздражение слизистых оболочек человеческого организма.
В уральской столице сегодня был зафиксирован выброс ядовитого газа. По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, с 00:00 до 12:00 произошло превышение нормы содержания в атмосферном воздухе диоксида азота. Его концентрация составила 1,2 ПДКсс. Выброс выявили в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха.
В ведомстве подчеркнули, что в районе
Отметим, диоксид азота или так называемый «лисий хвост» имеет
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