Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин со сценаристом из Киева
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Ольги Орловой
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге зафиксирован выброс ядовитого газа

Диоксид азота может вызывать кислотные дожди и раздражение слизистых оболочек человеческого организма.

Источник: РИА "Новости"

В уральской столице сегодня был зафиксирован выброс ядовитого газа. По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, с 00:00 до 12:00 произошло превышение нормы содержания в атмосферном воздухе диоксида азота. Его концентрация составила 1,2 ПДКсс. Выброс выявили в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

В ведомстве подчеркнули, что в районе Каменска-Уральского, Асбеста, Красноуральска, Серова, Краснотурьинска, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила превышений предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ зафиксировано не было.

Отметим, диоксид азота или так называемый «лисий хвост» имеет красно-бурый цвет и характерный острый запах. Попадая в атмосферу, он способен вызывать кислотные дожди и раздражение слизистых оболочек человеческого организма.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Бентли» Хорошавина почти за 6 млн. купил автоблогер
Как разместить кухню в однокомнатной студии
Российская валюта переживает «черный вторник»
Меркель связала судьбу Nord Stream 2 с украинским транзитом
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Ракетный эсминец США подошел на 100 км к российской базе в Сирии
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь