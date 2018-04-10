В Калининграде завершили расследование дела о заказном убийстве

Источник: Новый Калининград

Уголовное дело в отношении пенсионера возбудили в конце августа 2017 года. Прапорщика в отставке обвиняют в «приготовлении к организации убийства» (части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 пункт «з» часть 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, бывший зять задолжал тестю 2,5 миллиона рублей и отдавать их не собирался. В связи с этим мужчина принял решение об убийстве экс-родственника.

Для этого пенсионер через посредника нашел исполнителя, который согласился совершить убийство должника за 500 тыс. рублей. Заказчик передал киллеру 50 тыс. рублей в качестве задатка; остальную сумму мужчина должен был выплатить после похорон бывшего родственника. Однако исполнитель отказался от совершения преступления и сообщил об этом в полиции.

В сентябре 2017 года корреспондент «Нового Калининграда», встретился с предполагаемой жертвой убийства. Выяснилось, что долг — не единственная причина, по которой военному пенсионеру захотелось устранить бывшего мужа своей дочери. Оказывается, над прапорщиком нависла угроза уголовного преследования — мужчину заподозрили в мошенничестве и фальсификации доказательств.