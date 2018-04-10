Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в Тольятти
По материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного загрязнения Куйбышевского водохранилища.
По материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного загрязнения Куйбышевского водохранилища.
В результате проверки прокуратура установила, что в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе Тольятти в акватории реки размещали строительные отходы для строительства насыпной дамбы.
Лабораторный анализ отобранных проб показал, что водная акватория засыпана отходами V класса опасности на площади 1950 кв. м. В результате этого водному объекту причинен ущерб в размере 22 млн руб.
Кроме того, нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб от негативного воздействия составил 66 тыс. руб.
Прокуратура направила материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В результате проведения доследственной проверки Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте 29 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения вод, которое повлекло причинение вреда рыбным запасам.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.