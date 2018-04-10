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15:10 (мск), источник: Volga News

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в Тольятти

По материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного загрязнения Куйбышевского водохранилища.

В результате проверки прокуратура установила, что в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе Тольятти в акватории реки размещали строительные отходы для строительства насыпной дамбы.

Лабораторный анализ отобранных проб показал, что водная акватория засыпана отходами V класса опасности на площади 1950 кв. м. В результате этого водному объекту причинен ущерб в размере 22 млн руб.

Кроме того, нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб от негативного воздействия составил 66 тыс. руб.

Прокуратура направила материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В результате проведения доследственной проверки Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте 29 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения вод, которое повлекло причинение вреда рыбным запасам.

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