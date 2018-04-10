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15:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В центре Уфы устраняют последствия просадки грунта

В центре Уфы на улице Цюрупа, 100/1 провалился грунт. Последствия устраняет бригада ремонтников «Уфаводоканал», сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Власти Советского района на время ремонтных работ приняли решение о перекрытии участка дороги. В администрации приносят извинения за причиненные неудобства горожанам и пациентам противотуберкулезного диспансера, который находится напротив провала.

Добавим, что накануне в Уфе под землю провалился автомобиль. Основной причиной провала грунта на улице Тихорецкая, 19 власти города назвали некачественную укладку теплотрассы.

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