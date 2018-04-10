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16:45 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Новом Девяткино машину пробило огромной льдиной с крыши

Пока в Петербурге моют уже оттаявшие улицы, во Всеволожском районе Ленобласти с крыш еще падает лед.

Огромная льдина свалилась с крыши дома 93 в Новом Девяткино и буквально продырявила припаркованный легковой автомобиль с номерами Новгородской области, сообщают очевидцы в группе «Девяткино оnline» «ВКонтакте». Льдина буквально воткнулась в машину, разбив заднее стекло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные жители отмечают, что на этом месте уже давно сделана парковка, так что водитель не нарушал.

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