В Новом Девяткино машину пробило огромной льдиной с крыши

Огромная льдина свалилась с крыши дома 93 в Новом Девяткино и буквально продырявила припаркованный легковой автомобиль с номерами Новгородской области, сообщают очевидцы в группе «Девяткино оnline» «ВКонтакте». Льдина буквально воткнулась в машину, разбив заднее стекло.

Местные жители отмечают, что на этом месте уже давно сделана парковка, так что водитель не нарушал.