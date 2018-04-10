В Новом Девяткино машину пробило огромной льдиной с крыши
Пока в Петербурге моют уже оттаявшие улицы, во Всеволожском районе Ленобласти с крыш еще падает лед.
Пока в Петербурге моют уже оттаявшие улицы, во Всеволожском районе Ленобласти с крыш еще падает лед.
Огромная льдина свалилась с крыши дома 93 в Новом Девяткино и буквально продырявила припаркованный легковой автомобиль с номерами Новгородской области, сообщают очевидцы в группе «Девяткино оnline» «ВКонтакте». Льдина буквально воткнулась в машину, разбив заднее стекло.
Местные жители отмечают, что на этом месте уже давно сделана парковка, так что водитель не нарушал.
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