Школьники пожарили шашлыки на крыше в Петербурге

Банкет на Дворцовой набережной устроили вечером в понедельник. Тепло, солнце, сосиски на углях, а главное — вид на Петропавловскую крепость. По мнению молодых людей, ради такого можно и жизнью рискнуть.

Оно и неудивительно: многие из двух десятков собравшихся были пьяны. Один руфер — с алюминиевой банкой в руке — осыпал нецензурной бранью прохожих, стоя на краю крыши. Тем временем его товарищи жарили мясо на мангале, который собрали прямо на кровле.

Полиция и МЧС обделили вниманием хулиганов, несмотря на нарушение общественного порядка и противопожарных норм. Да и ведь опасность угрожает самим школьникам. В марте 2016 года руфер упал с крыши римско-католический церкви имени святой Екатерины на Невском проспекте. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Парень умер, не приходя в сознание.