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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьники пожарили шашлыки на крыше в Петербурге

На пикник они поднимались по карнизу исторического здания.

Банкет на Дворцовой набережной устроили вечером в понедельник. Тепло, солнце, сосиски на углях, а главное — вид на Петропавловскую крепость. По мнению молодых людей, ради такого можно и жизнью рискнуть.

Оно и неудивительно: многие из двух десятков собравшихся были пьяны. Один руфер — с алюминиевой банкой в руке — осыпал нецензурной бранью прохожих, стоя на краю крыши. Тем временем его товарищи жарили мясо на мангале, который собрали прямо на кровле.

Полиция и МЧС обделили вниманием хулиганов, несмотря на нарушение общественного порядка и противопожарных норм. Да и ведь опасность угрожает самим школьникам. В марте 2016 года руфер упал с крыши римско-католический церкви имени святой Екатерины на Невском проспекте. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Парень умер, не приходя в сознание.

Напомним, в ночь на воскресенье школьники залезли на Эрмитаж по водосточной трубе. Молодые люди рисковали жизнями ради красивых снимков.

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