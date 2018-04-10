Школьники пожарили шашлыки на крыше в Петербурге
На пикник они поднимались по карнизу исторического здания.
На пикник они поднимались по карнизу исторического здания.
Банкет на Дворцовой набережной устроили вечером в понедельник. Тепло, солнце, сосиски на углях, а главное — вид на Петропавловскую крепость. По мнению молодых людей, ради такого можно и жизнью рискнуть.
Оно и неудивительно: многие из двух десятков собравшихся были пьяны. Один руфер — с алюминиевой банкой в руке — осыпал нецензурной бранью прохожих, стоя на краю крыши. Тем временем его товарищи жарили мясо на мангале, который собрали прямо на кровле.
Полиция и МЧС обделили вниманием хулиганов, несмотря на нарушение общественного порядка и противопожарных норм. Да и ведь опасность угрожает самим школьникам. В марте 2016 года руфер упал с крыши
Напомним, в ночь на воскресенье школьники залезли на Эрмитаж по водосточной трубе. Молодые люди рисковали жизнями ради красивых снимков.
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