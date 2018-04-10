Пик паводка в Волгоградской области пройден

Как уточняют в администрации региона, сейчас к ликвидации последствий «большой воды» привлечены 881 человек и 232 единицы техники. Они работают в Киквидзенском, Фроловском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Руднянском и Михайловском районах Волгоградской области. Там еще сохраняется сложная обстановка — подтоплен 31 населенный пункт. В 11-ти пунктах временного размещения сейчас находятся 35 человек, остальные поселились на время у родственников.