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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Пик паводка в Волгоградской области пройден

Пик паводка на малых реках Волгоградской области пройден, такой вывод сделали специалисты на основании данных мониторинга на гидрологических постах.

Как уточняют в администрации региона, сейчас к ликвидации последствий «большой воды» привлечены 881 человек и 232 единицы техники. Они работают в Киквидзенском, Фроловском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Руднянском и Михайловском районах Волгоградской области. Там еще сохраняется сложная обстановка — подтоплен 31 населенный пункт. В 11-ти пунктах временного размещения сейчас находятся 35 человек, остальные поселились на время у родственников.

Тем временем, кое-где уровень воды заметно снизился. По данным волгоградского Гидрометцентра, местами спады от 2 до 89 сантиметров.

Напомним, там, где вода спала уже работают комиссии, которые оценивают нанесенный водой ущерб. Обследовано 1105 домов. 94 пострадавшие семьи уже получили соответствующие выплаты-компенсации.

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