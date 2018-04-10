Пик паводка в Волгоградской области пройден
Пик паводка на малых реках Волгоградской области пройден, такой вывод сделали специалисты на основании данных мониторинга на гидрологических постах.
Пик паводка на малых реках Волгоградской области пройден, такой вывод сделали специалисты на основании данных мониторинга на гидрологических постах.
Как уточняют в администрации региона, сейчас к ликвидации последствий «большой воды» привлечены 881 человек и 232 единицы техники. Они работают в Киквидзенском, Фроловском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Руднянском и Михайловском районах Волгоградской области. Там еще сохраняется сложная обстановка — подтоплен 31 населенный пункт. В 11-ти пунктах временного размещения сейчас находятся 35 человек, остальные поселились на время у родственников.
Тем временем,
Напомним, там, где вода спала уже работают комиссии, которые оценивают нанесенный водой ущерб. Обследовано 1105 домов. 94 пострадавшие семьи уже получили соответствующие
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