В Петербурге умер избитый охранник мечети
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, который подозревается в избиении до смерти пожилого охранника Соборной мечети в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, который подозревается в избиении до смерти пожилого охранника Соборной мечети в
Как сообщал ранее РИА Новости представитель регионального ГУМВД, полиция Петербурга проводит доследственную проверку по факту госпитализации пожилого охранника Соборной мечети, которого избил неизвестный. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что подозреваемый задержан, он состоит на психиатрическом учете.
«Из материалов уголовного дела следует, что днем 9 апреля в
Следственными органами в отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Отмечается, что в связи с признаками психического расстройства подозреваемый доставлен в психиатрическую больницу. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
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