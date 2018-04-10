В Петербурге умер избитый охранник мечети

Как сообщал ранее РИА Новости представитель регионального ГУМВД, полиция Петербурга проводит доследственную проверку по факту госпитализации пожилого охранника Соборной мечети, которого избил неизвестный. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что подозреваемый задержан, он состоит на психиатрическом учете.

«Из материалов уголовного дела следует, что днем 9 апреля в Санкт-Петербургской соборной мечети злоумышленник в ходе ссоры, возникшей по неустановленным мотивам с охранником 1947 года рождения, жестоко избил его. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался 10 апреля 2018 года от полученных телесных повреждений», — говорится в сообщении следственного управления.

Следственными органами в отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».