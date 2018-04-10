В Нижнем Тагиле полицейские разыграли спектакль с убийством
Таким образом правоохранители предотвратили заказное преступление.
Таким образом правоохранители предотвратили заказное преступление.
В Нижнем Тагиле полицейские инсценировали убийство, чтобы предотвратить кровавую расправу, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
История началась с того, что 40-летняя тагильчанка рассталась со своим 37-летним возлюбленным, который начал поднимать на нее руку. Она выставила мужчину из дома и подала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Однако на этом мужчина не остановился. Узнав, что у его избранницы появился другой, он решил организовать заказное убийство своей бывшей гражданской жены.
Мужчина хотел нанять киллера, а в качестве доказательства совершенной расправы просил видеозапись с места убийства. Однако довести до конца задуманное ему не удалось. Информация о готовящемся преступлении поступила силовикам Нижнего Тагила. Чтобы поймать заказчика, полицейские инсценировали убийство. Нападение на жертву было разыграно в подъезде ее дома, а все происходящее — заснято на видеокамеру. Ролик, в котором видно, как женщине наносят ножевые ранения, от которых она якобы умирает, позднее отправили заказчику в социальных сетях.
Удовлетворенный увиденным, мужчина согласился на личную встречу с «киллером», чтобы передать ему обещанные деньги. Силовики задержали заказчика преступления прямо на выходе из его квартиры.
Собранные материалы были направленны в следственный комитет, где уже возбудили уголовное дело. Ждать судебного решения ревнивый муж будет под стражей.
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