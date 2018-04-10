В Татарстане задержали неудачливых грабителей, которые пытались вскрыть шесть банкоматов

Источник: Prokazan.ru

Первое преступление случилось ночью 20 марта в Казани на улице Шуртыгина — подозреваемые пытались вскрыть банкомат, но не смогли.

— Спустя шесть дней аналогичное преступление злоумышленники совершили в поселке Васильево Зеленодольского района. А в ночь на 29 марта был совершен налет на банкомат в селе Верхний Услон. Еще в течение недели подозреваемые трижды пытались похитить содержимое банковских терминалов в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске, — отметили в МВД.

Все преступления происходили ночью на улицах с небольшой проходимостью, они вскрывали защитный кожух терминала, но, добираясь до электроники, справиться с ней не могли.

Было возбуждено дело по статье «Покушение на кражу».

5 апреля подозреваемых задержали, у них дома нашли самодельное приспособление, при помощи которого они вскрывали банкоматы, а также электронное устройство для подключения к терминалу, флэш-накопители со специальными программами, радиостанции.

Сами парни рассказали, что вскрывать банкоматы решили в надежде быстро и легко разбогатеть. Сейчас они арестованы.