В Башкирии в вагоне грузового поезда обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости

«На место происшествия направлены силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — три единицы техники и семь человек, в том числе от МЧС — две единицы техники и пять человек личного состава. Кроме того, выехала оперативная группа ПСЧ-81 ФГКУ “14 ОФПС по РБ”, — сообщили в ведомстве. — Погибших и пострадавших нет».