В Башкирии в вагоне грузового поезда обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
По информации
«На место происшествия направлены силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — три единицы техники и семь человек, в том числе от МЧС — две единицы техники и пять человек личного состава. Кроме того, выехала оперативная группа ПСЧ-81 ФГКУ “14 ОФПС по РБ”, — сообщили в ведомстве. — Погибших и пострадавших нет».
По состоянию на 17.30 течь прекращена, добавили в МЧС.
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