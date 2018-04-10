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15:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в вагоне грузового поезда обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В оперативно-дежурную смену «ЦУКС Главного управления МЧС России по РБ» 10 апреля в 15.32 от дежурного Куйбышевской железной дороги поступило сообщение, что у грузового поезда из вагона происходит течь нефтесодержащей жидкости. ЧП произошло в Кармаскалинском районе республики на железнодорожной станции «Карламан».

По информации пресс-службы регионального МЧС, грузовой поезд следовал со станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги в город Стерлитамак. Оцепленная группа 12 вагонов находится на запасном пути.

«На место происшествия направлены силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — три единицы техники и семь человек, в том числе от МЧС — две единицы техники и пять человек личного состава. Кроме того, выехала оперативная группа ПСЧ-81 ФГКУ “14 ОФПС по РБ”, — сообщили в ведомстве. — Погибших и пострадавших нет».

По состоянию на 17.30 течь прекращена, добавили в МЧС.

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