В Волгограде дело о взрыве газа в жилом доме возвращено прокурору

Волгоградский областной суд вернул прокурору Волгоградской области уголовное дело в отношении Юрия и Юраслава Бабаян, а также Владимира Лексункина. Мужчины обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, 16 мая осужденные не оформив ордер на производство земляных работ, без оформления и согласования проектной документации, осуществляли прокол грунта от торгового павильона до ближайшего водопроводного колодца.

При этом была повреждена газовая труба, в результате чего газ скопился в помещениях дома и взорвался. В результате взрыва четыре человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.