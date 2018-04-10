В Волгограде дело о взрыве газа в жилом доме возвращено прокурору
По мнению суда, при расследовании уголовного дела были существенно нарушены права потерпевших.
По мнению суда, при расследовании уголовного дела были существенно нарушены права потерпевших.
Волгоградский областной суд вернул прокурору Волгоградской области уголовное дело в отношении Юрия и Юраслава Бабаян, а также Владимира Лексункина. Мужчины обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
При этом была повреждена газовая труба, в результате чего газ скопился в помещениях дома и взорвался. В результате взрыва четыре человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Суд Советского района Волгограда вернул дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению законного и обоснованного решения, однако это решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции, но оставлено без изменений.
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