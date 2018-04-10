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16:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде дело о взрыве газа в жилом доме возвращено прокурору

По мнению суда, при расследовании уголовного дела были существенно нарушены права потерпевших.

Волгоградский областной суд вернул прокурору Волгоградской области уголовное дело в отношении Юрия и Юраслава Бабаян, а также Владимира Лексункина. Мужчины обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, 16 мая осужденные не оформив ордер на производство земляных работ, без оформления и согласования проектной документации, осуществляли прокол грунта от торгового павильона до ближайшего водопроводного колодца.

При этом была повреждена газовая труба, в результате чего газ скопился в помещениях дома и взорвался. В результате взрыва четыре человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд Советского района Волгограда вернул дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению законного и обоснованного решения, однако это решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции, но оставлено без изменений.

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