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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Киевской в ДТП попал автобус, пострадал пассажир

В Калининграде в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Киевской.

Водитель рейсового пассажирского автобуса из-за несоблюдения дистанции врезался в «Шевроле».

В результате столкновения пострадал 28-летний пассажир автобуса.

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