На улице Киевской в ДТП попал автобус, пострадал пассажир
В Калининграде в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадал пассажир. Об этом сообщает
В Калининграде в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадал пассажир. Об этом сообщает
Авария произошла на улице Киевской.
Водитель рейсового пассажирского автобуса
В результате столкновения пострадал 28-летний пассажир автобуса.
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