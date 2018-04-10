Руководителя наркоторговой ОПГ приговорили к 17 годам строгого режима

Как установил суд, житель области создал ОПГ для производства и сбыта психотропных веществ. В конце 2014 г. в Похвистневском районе он подыскал помещение, в котором с декабря 2014 г. по 14 июня 2015 г. его сообщники произвели более 1,2 кг амфетамина.