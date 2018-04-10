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16:00 (мск), источник: Volga News

Руководителя наркоторговой ОПГ приговорили к 17 годам строгого режима

Самарский областной суд 9 апреля приговорил к 17 годам в колонии строгого режима руководителя наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, житель области создал ОПГ для производства и сбыта психотропных веществ. В конце 2014 г. в Похвистневском районе он подыскал помещение, в котором с декабря 2014 г. по 14 июня 2015 г. его сообщники произвели более 1,2 кг амфетамина.

Кроме того, организатор ОПГ договорился с человеком, личность которого следствие не установило, о получении и последующем сбыте вещества, используемого для изготовления курительных смесей.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признавал вину, но на суде начал отрицать причастность к эпизоду с курительными смесями.

Приговор не вступил в законную силу.

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