Задержана женщина, отправлявшая узбекистанок в ОАЭ для занятия проституцией
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Хорезмской области гражданку страны по подозрению в организации
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Хорезмской области гражданку страны по подозрению в организации
По данным агентства, подозреваемая, проживающая в Кушкуприкском районе, в августе 2017 года уговорила нескольких девушек отправиться на заработки в ОАЭ, где затем они были вынуждены были заниматься проституцией.
«В результате оперативных мероприятий УВД Хорезмской области деятельность подозреваемой была раскрыта. Она была задержана, ведутся следственные действия», — пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми, то есть вербовка человека в целях эксплуатации, в отношении двух или более лиц», уточняет агентство.
По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах
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