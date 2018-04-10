Задержана женщина, отправлявшая узбекистанок в ОАЭ для занятия проституцией

Источник: Sputnik

По данным агентства, подозреваемая, проживающая в Кушкуприкском районе, в августе 2017 года уговорила нескольких девушек отправиться на заработки в ОАЭ, где затем они были вынуждены были заниматься проституцией.

«В результате оперативных мероприятий УВД Хорезмской области деятельность подозреваемой была раскрыта. Она была задержана, ведутся следственные действия», — пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми, то есть вербовка человека в целях эксплуатации, в отношении двух или более лиц», уточняет агентство.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.