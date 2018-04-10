Гособвинение просит для экс-директора «Гринфлайта» 4,5 года колонии
За ущерб в 10 миллиардов.
За ущерб в 10 миллиардов.
Центральный райсуд огласит приговор бывшему директору ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову 11 апреля. Заседание начнется в 13.00, сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Наталья Прохорова.
Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом для дольщиков и кредиторов на сумму более 10 миллиардов рублей. Гособвинитель запросил для него 4,5 года колонии общего режима.
«Зампрокурора области Андрей Потапов указал, что, несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, целесообразным будет только назначение наказания в виде реального лишения свободы», — рассказали представители дольщиков.
По данным следствия, Мануйлов заключил ряд невыгодных сделок при возведении жилого комплекса «Академ Riverside». Весной 2017 года стройка встала. Потерпевшими по делу проходят 4 320 человек. Причиненный людям ущерб превышает 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, причинен вред интересам «Гринфлайта» на сумму более 1,3 миллиарда рублей.
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