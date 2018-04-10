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16:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские таможенники задержали партию табачной продукции на сумму 7,7 млн рублей

Донские таможенники задержали партию табачной продукции на сумму 7,7 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни, злоумышленники пытались в обход пунктов пропуска ввезти на территорию России 133 тысячи пачек сигарет без акцизных марок.

Как выяснилось, ранее данный товар был вывезен зарубежным контрагентом в рамках контракта. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий в крупном.

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