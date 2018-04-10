Донские таможенники задержали партию табачной продукции на сумму 7,7 млн рублей
Донские таможенники задержали партию табачной продукции на сумму 7,7 млн рублей.
Донские таможенники задержали партию табачной продукции на сумму 7,7 млн рублей.
Как рассказали в
Как выяснилось, ранее данный товар был вывезен зарубежным контрагентом в рамках контракта. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий в крупном.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.