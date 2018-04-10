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16:32 (мск), источник: РИА Крым

Криминогенные итоги года: какие преступления раскрыли в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам 2017 года было зафиксировано снижение количества преступлений на 14,8%. Об этом в ходе доклада перед депутатами местного Заксобрания сообщил начальник УМВД России по Севастополю, генерал-майор полиции Василий Павлов.

Источник: РИА "Новости"

Основная масса преступления направлена против собственности граждан (более 2,8 тыс преступлений). 65,5% — кражи, количество которых в 2017 году сократилось на 30,4%.

«В 2017 году было раскрыто 2632 преступления. За последние два года показатель раскрываемости преступлений возрос в два раза — с 30,4% до 63,1%. В прошедшем году раскрыто 21 убийство, 46 противоправных деяний, совершенных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 37 разбоев, 136 грабежей, 761 кража, 217 мошеннических деяний, 35 угонов транспортных средств. Раскрыто 199 преступлений, совершенных в прошлые годы», — отметил он.

В прошлом году полиция ликвидировала деятельность преступной группы, действующей в сфере незаконного оборота наркотических средств. «В состав преступной группы входило 18 человек. У преступников изъято свыше 3 кг наркотических средств, психотропных веществ, большое количество мобильных телефонов, компьютерная техника и банковские карты», — отметил Павлов.

Общее количество преступлений, выявленных сотрудниками полиции в сфере оборотов наркотиков, возросло на 34%. 60,9% преступлений связано со сбытом наркотиков. «Изъято свыше 29 кг наркотических средств. По подозрению в сбыте наркотических средств задержано 157 человек. Около половины — это молодежь в возрасте с 18 до 29 лет», — добавил начальник местного УМВД.

Из незаконного оборота было выведено 50 единиц оружия, свыше 2,5 тыс боеприпасов, около 1 кг взрывчатых веществ, 19 взрывных устройств.

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