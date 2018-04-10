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16:39 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в ДТП попал пассажирский автобус

В Краснодарском крае днем 10 апреля произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Авария случилась за хутором Ленина в районе станицы Старокорсунской. Очевидцы сообщили, что в ДТП попал автобус Курганинск — Геленджик и еще несколько автомобилей.

«Похоже Fiat выскочил на встречку и ударился с автобусом», — рассказали очевидцы.

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