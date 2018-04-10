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17:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В поселке Таловая на одной из улиц провалилась земля

Образовалась яма глубиной 1,5 м.

Источник: РИА "Воронеж"

В Таловой на перекрестке улиц Советской и Октябрьской провалилась земля в понедельник, 9 апреля. Образовалась яма глубиной около полутора метров. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор МУП «Вымпел» Таловского городского поселения Игорь Баландин во вторник, 10 апреля.

Жители обратились за помощью к специалистам.

— Пока точно сказать, в чем причина, не могу. Скорее всего, талая вода промыла старые канализационные коммуникации, образовалась пустота и земля обрушилась. В ближайшее время разберемся и засыпем яму, — рассказал Игорь Баландин.

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