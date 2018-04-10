Петербургского актера приговорили к 11 годам за убийство жены
Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор актеру Константину
Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор актеру Константину
Как сообщает прокуратура Ленинградской области, мужчина признан виновным в умышленном убийстве и ближайшие 11 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам своей погибшей жены 1 миллион рублей.
Супруга актера была убита в апреле 2016-го года в садовом товариществе «Синигейка». Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности.
Женщина работала стюардессой и много времени проводила на рейсах. Она погибла от 69 ударов палкой. Судмедэксперты впоследствии установили: жертву били по голове и по рукам. Преступление пытались скрыть — тело женщины обнаружили в воде.
Сам Константин
Константин
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.