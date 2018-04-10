Петербургского актера приговорили к 11 годам за убийство жены

Источник: AP 2018

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, мужчина признан виновным в умышленном убийстве и ближайшие 11 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам своей погибшей жены 1 миллион рублей.

Супруга актера была убита в апреле 2016-го года в садовом товариществе «Синигейка». Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности.

Женщина работала стюардессой и много времени проводила на рейсах. Она погибла от 69 ударов палкой. Судмедэксперты впоследствии установили: жертву били по голове и по рукам. Преступление пытались скрыть — тело женщины обнаружили в воде.

Сам Константин Кордо-Сысоев с обвинениями не согласился. Еще два года назад, когда следователи вызывали его на первые допросы, он говорил, что супруга внезапно исчезла и к ее убийству он не имеет никакого отношения.