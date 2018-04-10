Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
В России построили тягач «Вощина-1»
13-летняя балерина из Петербурга стала звездой соцсетей
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Эдита Пьеха заговорила о конфликте с семьёй - СМИ
54-летняя Цывина переписала квартиры на любовника
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
17:06 (мск), источник: "Российская газета"

Петербургского актера приговорили к 11 годам за убийство жены

Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор актеру Константину Кордо-Сысоеву, обвиняемому в убийстве своей супруги.

Источник: AP 2018

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, мужчина признан виновным в умышленном убийстве и ближайшие 11 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам своей погибшей жены 1 миллион рублей.

Супруга актера была убита в апреле 2016-го года в садовом товариществе «Синигейка». Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности.

Женщина работала стюардессой и много времени проводила на рейсах. Она погибла от 69 ударов палкой. Судмедэксперты впоследствии установили: жертву били по голове и по рукам. Преступление пытались скрыть — тело женщины обнаружили в воде.

Сам Константин Кордо-Сысоев с обвинениями не согласился. Еще два года назад, когда следователи вызывали его на первые допросы, он говорил, что супруга внезапно исчезла и к ее убийству он не имеет никакого отношения.

Константин Кордо-Сысоев снимался в эпизодах сериалов «Литейный», «Ржавчика», «Гастролеры», «Чужой район». В Петербурге он также проводил праздники в ресторанах и банкетных залах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Капитан траулера "Норд" выпущен под залог
Vivo представила в России новинку - флагман V9
Российская валюта переживает «черный вторник»
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Десятки мертвых гусей упали на город в штате Айдахо
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь