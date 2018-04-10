В Петербурге крушение вертолёта с 16 погибшими закончилось амнистией

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 10 апреля Московский районный суд приговорил гендиректора «СПАРК авиа» Сергея Прокофьева и его заместителя Игоря Меледина к двум годам колонии каждого. Отбывать наказание за оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть 16 человек, оба будут условно.

Фигурантам зачли несудимое прошлое, наличие наград и положительных характеристик. Суд счел, что для общества Прокофьев и Меледин не потеряны и исправиться могут без изоляции. Кроме того, их на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной работой.