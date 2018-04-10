В Волгограде отправили в колонию организатора финансовой пирамиды

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в мае 2012 года Мазанов, отделившись то финансовой пирамиды «МММ-2011» создал так называемую социальную группу взаимопомощи «Витязи». За основу были взяты правила финансовой пирамиды МММ, за исключением некоторых основных терминов.

Мазанов распространял в интернете видеообращения, проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции, в рамках которых убеждал граждан вступать в социальную группу взаимопомощи «Витязи» и вкладывать свои денежные средства. Также он обещал участникам, что вложенные ими деньги будут возвращены в полном объеме с ежемесячным доходом.

Всего в указанную деятельность было вовлечено свыше 30 тысяч человек, у которых похищены денежные средства на общую сумму более 15миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.