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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде отправили в колонию организатора финансовой пирамиды

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Дмитрию Мазанову, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговоренному к шести годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в мае 2012 года Мазанов, отделившись то финансовой пирамиды «МММ-2011» создал так называемую социальную группу взаимопомощи «Витязи». За основу были взяты правила финансовой пирамиды МММ, за исключением некоторых основных терминов.

Мазанов распространял в интернете видеообращения, проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции, в рамках которых убеждал граждан вступать в социальную группу взаимопомощи «Витязи» и вкладывать свои денежные средства. Также он обещал участникам, что вложенные ими деньги будут возвращены в полном объеме с ежемесячным доходом.

Всего в указанную деятельность было вовлечено свыше 30 тысяч человек, у которых похищены денежные средства на общую сумму более 15миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Мазанов оспорил его в апелляционном порядке и просил суд его оправдать. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в отношении Мазанова без изменения.

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