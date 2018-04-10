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17:47 (мск), источник: ИА REGNUM

В Самарской области МЧС рекомендует закрыть 20 торговых центров

Проверки торговых комплексов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности закончатся в последних числах апреля.

В Самарской области по итогам проведения проверок региональное управление МЧС вынесло решение о запрете эксплуатации 20 торгово-развлекательных центров из-за грубых нарушений. Об этом заявил глава ведомства Олег Бойко.

По его словам, могут закрыться четыре ТЦ в Самаре, 11 объектов — в Тольятти и по одному — в Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном и Большеглушицком районе, сообщает портал 63.ru.

Всего на территории области работают 180 достаточно крупных торговых объектов, были проведены проверки прокуратуры и Государственного пожарного надзора в 144 ТЦ и 19 домах культуры, учреждениях дополнительного образования, спортивных объектах и офисных центрах, — отметил Бойко.

Глава регионального управления МЧС уточнил, что проверки будут продолжаться до 30 апреля.

Всего планируется провести проверочные мероприятия на территории 351 объекта круглосуточного пребывания людей. В частности, 210 объектов здравоохранения, из которых шесть задействованы в проведении чемпионата мира по футболу-2018. Также проверят 100 объектов соцзащиты и 41 образовательное учреждение.

Напомним, проверки ТЦ не только в Самарской области, но и по всей России, проходят после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По поручению врио главы региона Дмитрия Азарова, в области проводится ряд проверочных и профилактических мероприятий. В том числе, на всех крупных объектах планировалось провести тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации посетителей в случае пожара.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел сильнейший пожар. Системы оповещения и пожаротушения, а также дымоотведения не работали. Прибывшие для ликвидации пожара спасатели столкнулись с тем, что все эвакуационные выходы торгового центра были заперты.

По данным МЧС России, погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. За медицинской помощью обратились 79 человек.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ.

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