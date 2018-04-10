В Самарской области МЧС рекомендует закрыть 20 торговых центров

В Самарской области по итогам проведения проверок региональное управление МЧС вынесло решение о запрете эксплуатации 20 торгово-развлекательных центров из-за грубых нарушений. Об этом заявил глава ведомства Олег Бойко.

По его словам, могут закрыться четыре ТЦ в Самаре, 11 объектов — в Тольятти и по одному — в Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном и Большеглушицком районе, сообщает портал 63.ru.

Всего на территории области работают 180 достаточно крупных торговых объектов, были проведены проверки прокуратуры и Государственного пожарного надзора в 144 ТЦ и 19 домах культуры, учреждениях дополнительного образования, спортивных объектах и офисных центрах, — отметил Бойко.

Глава регионального управления МЧС уточнил, что проверки будут продолжаться до 30 апреля.

Всего планируется провести проверочные мероприятия на территории 351 объекта круглосуточного пребывания людей. В частности, 210 объектов здравоохранения, из которых шесть задействованы в проведении чемпионата мира по футболу-2018. Также проверят 100 объектов соцзащиты и 41 образовательное учреждение.

Напомним, проверки ТЦ не только в Самарской области, но и по всей России, проходят после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По поручению врио главы региона Дмитрия Азарова, в области проводится ряд проверочных и профилактических мероприятий. В том числе, на всех крупных объектах планировалось провести тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации посетителей в случае пожара.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел сильнейший пожар. Системы оповещения и пожаротушения, а также дымоотведения не работали. Прибывшие для ликвидации пожара спасатели столкнулись с тем, что все эвакуационные выходы торгового центра были заперты.

По данным МЧС России, погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. За медицинской помощью обратились 79 человек.