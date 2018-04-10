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17:18 (мск), источник: БЕЛТА

Двое минчан ограбили доставщика пиццы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан ограбили доставщика пиццы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Доставщик пиццы обратился в милицию 5 апреля и рассказал, что после доставки очередного заказа в подъезде дома на ул. Кирова к нему подошли двое неизвестных. Под угрозой насилия похитили деньги и скрылись. Спустя сутки милиция задержала двух подозреваемых минчан. Деньги они успели потратить на спиртное.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК (грабеж). Санкция части этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет. Мужчины неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений, официально нигде не работают. -0-

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