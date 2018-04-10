Показания двух ключевых обвиняемых по «кокаиновому делу» совпали

Это следует из материалов дела, оглашенных во вторник в Тверском суде Москвы, и заявлений адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова.

«Абянов утверждает, что ему позвонил Ковальчук, попросив передать в Россию чемодан с вином. Эта операция повторялась неоднократно. Абянов не знал, что в грузе находится кокаин, он думал, что там дорогое вино и полудрагоценные камни», — зачитала материалы дела судья Ольга Солопова.

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Из материалов дела следует, что на первом допросе Абянов частично признал вину, но позднее отказался от своих слов, так как был допрошен без участия защитника. «Я получал от Ковальчука чемоданы, переправлял их в Россию, но был уверен, что там вино, кофе, ювелирные украшения», — рассказал он в суде. В свою очередь адвокат Ковальчука Жеребенков ранее рассказал ТАСС, что его доверитель стал жертвой провокации, так как перевозил в Россию кофе, вино и украшения, а во вскрытых чемоданах оказался кокаин. «Ковальчук провозил в Россию продукты питания, и ему в этом помогали сотрудники посольства», — заявил Жеребенков.

Следствие просит Тверской суд Москвы продлить Абянову срок ареста до 12 июня. Рассмотрение ходатайств о продлении меры пресечения в отношении двух других фигурантов — Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — состоится в суде 12 апреля.