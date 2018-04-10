Десятки мертвых гусей упали на американский город
В американском городе
В американском городе
Инцидент произошел вечером в субботу, 7 апреля, во время сильной грозы с градом. Все птицы были найдены в радиусе нескольких сотен метров. Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл (Jacob Berl) рассказал, что в воскресенье убрал 48 белых гусей и три гуся Росса. Еще несколько мертвых птиц оставались на крышах окрестных домов до понедельника.
Берл полагает, что стая гусей направлялась в Канаду. Причиной их гибели предположительно был удар молнии. По словам Берла, если бы в них попал град, птицы спланировали бы на землю и приземлились в разных местах.
Белые гуси гнездятся в
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