Трамвайный протест: В Петербурге снова сошел с рельсов трамвай
В Петербурге второй раз за два дня сошел с рельсов трамвай. Теперь — в Озерках.
В Петербурге второй раз за два дня сошел с рельсов трамвай. Теперь — в Озерках.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ЧП случилось днем 10 апреля на проспекте Луначарского. С рельсов сошел трамвай 9-го маршрута.
«С рельсов у Озерков сойдет даже пешеход, трамваи там по 5−10 км/ч ходят», — комментирует участница группы Полинка.
Напомним, что 9 апреля на Товарищеском проспекте трамвай не просто сошел с рельсов — у него в результате ЧП отвалилась колесная пара .
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.