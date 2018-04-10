Трамвайный протест: В Петербурге снова сошел с рельсов трамвай

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ЧП случилось днем 10 апреля на проспекте Луначарского. С рельсов сошел трамвай 9-го маршрута.

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«С рельсов у Озерков сойдет даже пешеход, трамваи там по 5−10 км/ч ходят», — комментирует участница группы Полинка.