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17:38 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области на реке Терса уровень воды будет выше из-за паводка

Уровень воды выше опасных отметок сохранится в ближайшие дни на реке Терса в Волгоградской области, где около недели действует режим ЧС из-за обильного паводка, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, 4 апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К 6 апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек. По данным на утро вторника, частично подтопленным оставался 31 населенный пункт, где проживают 406 человек.

«В результате развития весеннего половодья 11—12 апреля на реке Терса у населенного пункта Елань Еланского района Волгоградской области уровень воды сохранится в пределах и выше опасных отметок», — говорится в экстренном предупреждении.

В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, прибрежных территорий, населенных пунктов, размывом берегов рек, прорывом дамб обвалований.

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