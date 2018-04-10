В Волгоградской области на реке Терса уровень воды будет выше из-за паводка
Уровень воды выше опасных отметок сохранится в ближайшие дни на реке Терса в Волгоградской области, где около недели действует режим ЧС
Уровень воды выше опасных отметок сохранится в ближайшие дни на реке Терса в Волгоградской области, где около недели действует режим ЧС
Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля
«В результате развития весеннего половодья
В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, прибрежных территорий, населенных пунктов, размывом берегов рек, прорывом дамб обвалований.
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