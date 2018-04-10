Склады горели на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля
Пожар потушен на площади 100 кв.м.
Пожар потушен на площади 100 кв.м.
Склады горели на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом сообщает
Пожар в двухэтажном здании на Московском шоссе, 355 начался в 14.45. На первом этаже здания располагаются склады, на втором — офисы.
Прибывшие пожарные эвакуировали 5 сотрудников склада. Никто не пострадал.
Пожар тушили 53 человека и 13 машин.
Площадь пожара — 100 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что склад деревообрабатывающего комбината горел в Нижнем Новгороде.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.