Склады горели на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.



Пожар в двухэтажном здании на Московском шоссе, 355 начался в 14.45. На первом этаже здания располагаются склады, на втором — офисы.



Прибывшие пожарные эвакуировали 5 сотрудников склада. Никто не пострадал.



Пожар тушили 53 человека и 13 машин.



Площадь пожара — 100 кв.м.



Ранее сообщалось о том, что склад деревообрабатывающего комбината горел в Нижнем Новгороде.