Убийство 2000 года в Гродно помогло раскрыть исследование генотипа ранее судимого мужчины

Источник: БЕЛТА

В конце августа 2000 года в лесу у детского лагеря «Купалинка», территория которого сейчас входит в черту Гродно, было обнаружено тело 19-летней девушки с множественными повреждениями.

Правоохранительными органами были приложены усилия к проверке всех версий, учитывая поступающую информацию, в том числе распространялись ориентировки с данными о возможных подозреваемых. Однако установить лиц, причастных к совершению преступления, оперативно не удалось.

Полученную на первоначальном этапе расследования информацию приобщили к материалам уголовного дела. Также с места происшествия были изъяты вещественные доказательства и биологические следы.

«В 2017 году в одном из отделов внутренних дел Гродно при отработке лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, были изъяты биологические образцы у судимого за убийство 51-летнего местного жителя. Проведенный экспертами анализ показал совпадение генотипа с выведенным из биологического материала, изъятого с места происшествия», — рассказали в СК.

Мужчину задержали, уголовное дело было возобновлено и принято к производству главным следственным управлением. Установлено, что обвиняемый днем 24 августа 2000 года напал на 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой через лес. Мужчина нанес ей большое количество ударов, а также изнасиловал. В результате из-за телесных повреждений она погибла на месте.

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Для полного и всестороннего изучения обстоятельств преступления проведен большой объем следственных действий.

«В том числе отдельное внимание уделялось проверке версии о причастности к преступлению нескольких человек, которая была выдвинута на первоначальном этапе расследования в 2000 году. Отработан круг общения фигуранта в тот период, проведены многочисленные экспертные исследования по изъятым биологическим следам. Кроме того, направлялись международные поручения об оказании правовой помощи в Россию. В конечном счете данная версия не подтвердилась», — проинформировали в СК.

Фигурант после задержания давал противоречивые показания, пытаясь минимизировать свою роль. При этом отмечал, что ввиду сильного алкогольного опьянения многих деталей не помнит.