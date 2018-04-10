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17:52 (мск), источник: Zakon.kz

Создана опергруппа по розыску пропавшей в Алматы школьницы

В Алматы родные четвертые сутки ищут 15-летнюю Арайлым Жуматаеву, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Источник: Zakon.kz

«В отделе полиции при РУВД Бостандыкского района опергруппу создали, поскольку речь идет о несовершеннолетней. Розыскные мероприятия проводятся. Пока не нашли», — сообщили в полиции.

По словам родных, школьница пропала 7 апреля 2018 года. По их информации, в последний раз ее видели в районе улиц Жандосова и Гагарина, девочка планировала прогуляться и вернуться домой. По их словам, школьница была одета в черные спортивные брюки, кроссовки и светло-серый плащ.

«С родными она не ссорилась, поэтому причин для ухода не было. Это очень спокойный и добрый человек», — говорят родные девочки.

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