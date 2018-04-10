В Таиланде против Рыбки и Лесли выдвинули обвинения в групповом сутенерстве

Источник: AP 2018

«Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: “предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы”. То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана», — сообщил агентству юрист.

«Задержание — не арест, и фигуранты этого дела пока только подозреваемые. По делу идет полицейское дознание, а затем может быть открыто следственное дело в прокуратуре. Когда это произойдет, пока неизвестно», — добавил адвокат.

Он пояснил, что по новому делу для подозреваемых, которые и так находятся под арестом в Центре временного содержания иммиграционной полиции, должна будет быть избрана мера пресечения.

«Это наверняка будет заключение под стражу, так как иммиграционная полиция давно аннулировала их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде. Скорее всего, их просто перевезут из Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке в тюрьму города Паттайя», — сказал он.