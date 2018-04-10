Дело завели на сотрудника администрации Семикаракорского района
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника администрации Семикаракорского района Ростовской области.
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника администрации Семикаракорского района Ростовской области.
Как сообщает
Установлено, что подозреваемый получил под отчет деньги, предназначенные для организации питания десяти человек в ходе
Сообщается, что работник администрации расписался за спортсменов в ведомости и распорядился деньгами по собственному усмотрению.
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