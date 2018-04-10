Дело завели на сотрудника администрации Семикаракорского района

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело на работника администрации завели по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что подозреваемый получил под отчет деньги, предназначенные для организации питания десяти человек в ходе учебно-тренировочного сбора для участия в финальных соревнованиях Спартакиады Дона.