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17:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело завели на сотрудника администрации Семикаракорского района

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника администрации Семикаракорского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело на работника администрации завели по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что подозреваемый получил под отчет деньги, предназначенные для организации питания десяти человек в ходе учебно-тренировочного сбора для участия в финальных соревнованиях Спартакиады Дона.

Сообщается, что работник администрации расписался за спортсменов в ведомости и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

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