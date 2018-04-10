Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
21:04 (мск), источник: РИА Новости

Капитану «Норда» после освобождения из СИЗО наденут электронный браслет

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Капитану арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко после освобождения из СИЗО Херсона наденут электронный браслет, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Херсонский городской суд в пятницу арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» и грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог.

Читайте также
Адвокат: капитан «Норда» нуждается в срочной квалифицированной медпомощи
«Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находятся в полиции для оформления электронного браслета, далее — на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и отдыхать», — сказала журналистам Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд».

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Моряки российского рыболовецкого судна «Норд» не смогли покинуть Украину
Во время загрузки произошла ошибка.
9 апреля© Ньюстюб
 Почему удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам
'Это лавина'. Обнаружена угроза существованию всей Европы
Ситуация на Украине
Украина в ООН обвинила Россию в военных преступлениях
Порошенко призвал Россию «убраться» из Донбасса
Порошенко отправился в Донбасс
На Украине завели дела на российских судей в связи с делом Савченко
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Российский рынок акций отыграл более трети падения
В Сербии убрали памятник Гагарину из-за недовольства граждан
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
Спорт
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь