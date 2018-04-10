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20:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошла утечка опасного вещества

Известно, что пострадавших нет.

В Кармаскалинском районе спасатели устраняют последствия ЧП: на железнодорожной станции «Карламан» произошла утечка опасного вещества. Течь в одном из грузовых вагонов обнаружили местные рабочие.

В вагоне есть дренажная трубка диаметром около 3 мм — именно из нее и вытекала жидкость. Как сообщили журналистам UfacityNews.ru очевидцы, о случившемся сразу сообщили спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС оцепили весь состав из 12 вагонов и перегнали его на запасной путь. На место также прибыли военные.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС по РБ, пострадавших нет. Последствия утечки химии устраняются.

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