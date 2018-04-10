В Башкирии произошла утечка опасного вещества

В вагоне есть дренажная трубка диаметром около 3 мм — именно из нее и вытекала жидкость. Как сообщили журналистам UfacityNews.ru очевидцы, о случившемся сразу сообщили спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС оцепили весь состав из 12 вагонов и перегнали его на запасной путь. На место также прибыли военные.