В Башкирии произошла утечка опасного вещества
Известно, что пострадавших нет.
Известно, что пострадавших нет.
В Кармаскалинском районе спасатели устраняют последствия ЧП: на железнодорожной станции «Карламан» произошла утечка опасного вещества. Течь в одном из грузовых вагонов обнаружили местные рабочие.
В вагоне есть дренажная трубка диаметром около 3 мм — именно из нее и вытекала жидкость. Как сообщили журналистам UfacityNews.ru очевидцы, о случившемся сразу сообщили спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС оцепили весь состав из 12 вагонов и перегнали его на запасной путь. На место также прибыли военные.
По предварительным данным
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