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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Большегруз оборвал линию электропередачи по пр. Дзержинского в Минске

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большегруз в Минске оборвал линию электропередачи, ведутся ремонтные работы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня около 17.20 по пр. Дзержинского на пересечении с пр. Любимова.

«Большегруз высотой более 5 м двигался в направлении МКАД. На перекрестке он зацепил и оборвал линию электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. Был задержан очевидцем уже на МКАД», — сказали в ГАИ.

Инспекторы вызвали сотрудников «Мингорсвета», которые приступили к ремонтным работам. Предварительно, на них потребуется около 1,5 часа.

Движение на данном участке затруднено, инспекторы ГАИ регулируют его вручную. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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