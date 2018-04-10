Большегруз оборвал линию электропередачи по пр. Дзержинского в Минске

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня около 17.20 по пр. Дзержинского на пересечении с пр. Любимова.

«Большегруз высотой более 5 м двигался в направлении МКАД. На перекрестке он зацепил и оборвал линию электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. Был задержан очевидцем уже на МКАД», — сказали в ГАИ.

Инспекторы вызвали сотрудников «Мингорсвета», которые приступили к ремонтным работам. Предварительно, на них потребуется около 1,5 часа.