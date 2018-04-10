Три человека погибли в жутком ДТП с участием мотоцикла возле села Рэуцел
Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и мотоцикла возле села Рэуцел.
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Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и мотоцикла возле села Рэуцел.
По предварительной информации мотоциклист пытался обогнать микроавтобус, однако не справился с управлением и врезался в него. 26-летний водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка погибли на месте.
Третьей жертвой ДТП оказался 77-летний прохожий. Во время аварии он находился неподалёку и разговаривал с двумя женщинами. Столкновение было настолько сильным, что мотоцикл отбросило, и он врезался в группу прохожих. Женщины доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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