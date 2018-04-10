США: как получить срок за убийство, которого вы не совершали

Против американского полицейского, застрелившего вооруженного грабителя, не было выдвнуто никаких обвинений. Вместо этого суд признал убийцей подростка, который ни в кого не стрелял. Как такое оказалось возможно?

Во многих штатах Америки существуют так называемые «законы об ответственности сообщников».

Лакиту Смиту было 15, когда он и четверо его более старших приятелей занялись грабежами. В один не слишком счастливый для них день они проникли в дом в городке Милбрук, в штате Алабама. Их заметил сосед, который и вызвал полицию.

Наряд прибыл туда как раз в тот момент, когда подростки выходили из дома. Увидев полицейских, малолетние грабители развернулись, и попытались сбежать через сад. Началась перестрелка. Одна из пуль попала в шею 16-летнего А’Донте Вашингтона, отчего он скончался на месте.

Никто не отрицает, что А’Донте Вашингтон был убит выстрелом полицейского — его нагрудная видеокамера запечатлела все происходящее. Жюри присяжных решило не выдвигать стрелявшему полицейскому никаких обвинений, признав, что он действовал в рамках закона.

Вместо этого обвинения в убийстве своего друга были предъявлены Лакиту Смиту. Суд признал его виновным, и на прошлой неделе он был приговорен к 65 годам тюрьмы.

Согласно закону об ответственности сообщников Смит считается столь же виновным в убийстве, как если бы он сам нажал на курок.

По-моему это очень печально. Ведь причиной гибели были действия полицейского. Дженнифер Холтон адвокат Лакети Смита

Алабама здесь не исключение. Законы, приравнивающие убийство при совершении тяжкого преступления к убийству при отягчающих обстоятельствах, широко распространены в США. Лишь в семи штатах нет законов, приравнивающих непредумышленное убийство во время совершения преступления к преднамеренному убийству.

В остальных 43 штатах обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах выдвигаются сообщникам, которые не намеревались никого убивать, но принимали участие в преступлении, предшествовавшему гибели человека.

Хотя подобная практика и уходит корнями в английское общее право, сегодня она редко используется за пределами США.

«Это такая очаровательная американская выдумка, — говорит Майкл Хейман, почетный профессор Школы права имени Джона Маршалла в Чикаго. — Выдумка в том смысле, что человек может считаться убийцей, даже если он не совершал убийства своими руками».

Например, если жертва ограбления внезапно умирает от сердечного приступа на глазах преступника, то ему могут предъявить обвинения в умышленном убийстве, даже если он не планировал никого убивать. Если же его сообщник ждал его в машине в сотне метров от места преступления, то ему тоже можно предъявить обвинение в убийстве.

В одном из самых известных случаев в Америке, человек был признан виновным в убийстве лишь потому, что одолжил своим приятелям автомобиль, а те, уехав, убили 18-летнюю девушку. С точки зрения стороны обвинения, тот факт, что он находился в 30 минутах езды на машине от места преступления, не имел никакого значения.

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Подобные законы приводят к тому, что случаи, подобные тому, что произошел с Лакитом Смитом, — совсем не редкость. Подсудимым выдвигают обвинения в преднамеренном убийстве своих же сообщников, которые могут быть их друзьями и даже родственниками. Такое происходит чаще всего, когда грабители сталкиваются с сопротивлением, будь то от вооруженных хозяев домов, либо со стороны полиции.

За последние несколько месяцев такие случаи происходили, среди прочего, в Джорджии, Флориде и Оклахоме.

Прокуратура и суды распространили эту же практику и на случаи гибели людей из-за охватившей Америку эпидемии опийной наркомании. Например, в одном случае подсудимому были предъявлены обвинения в умышленном убийстве своей жены, так как именно он доставал ей героин, от которого она в конце концов скончалась.

Дело Лакита Смита необычно потому, что вместо того, чтобы признать свою вину в рамках сделки со следствием, он настаивал на суде, говорит Скотт Лемьё из Вашингтонского университета.

«Людям грозит чрезвычайное длительные сроки заключения, и это побуждает многих пойти на признание вины, ибо в таком случае срок будет меньше. Судебные разбирательства чреваты огромным риском для обвиняемых», — говорит он.

Смит пошел на этот риск, хотя в случае признания вины ему грозили «всего лишь» 25 лет тюрьмы. Присяжные признали его виновным, и он был осужден на 65 лет. Остальные трое его сообщников уже признали себя виновными и теперь ожидают назначения наказания.

Местный прокурор Рандалл Хьюстон, который выступал обвинителем в суде над Смитом, считает, что как обвинение, так и мера наказания справедливы.

Если вы берете с собой пистолет, совершаете преступление и кто-то при этом погибает, — то в Алабаме это не остается без последствий. Рандалл Хьюстон

Хьюстон отмечает, что, выслушивая свой приговор, Смит смеялся. Адвокат подсудимого Дженнифер Холтон говорит, что это лишь указывает на то, насколько он юн.

Андре Вашингтон, отец застреленного грабителя, присутствовал на слушаниях в суде, но он сидел рядом с матерью Смита, а не рядом с обвинителями.

«Я ходил в суд, чтобы показать ему и его семье, что у них есть поддержка. Полицейские поступили абсолютно неправильно, — говорит он. — Я не думаю, что Смит это заслужил. Нет. Совсем нет».