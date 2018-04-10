Пожар в атырауском заповеднике «Акжайык» ликвидирован

«Сегодня в 19.55 возгорание камыша на 15 гектарах на территории РГУ Государственный природный резерват “Ак Жайык” ликвидировано. Для тушения тростниковой растительности был привлечен вертолет Ми-8МТВ АО Казавиаспас Комитета по чрезвычайным ситуациям с водно-сливным устройством ВСУ-5. Сброшена 21 тонна воды», — сообщили в ДЧС Атырауской области.