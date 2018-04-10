Пожар в атырауском заповеднике «Акжайык» ликвидирован
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пожар в атырауском заповеднике «Акжайык» ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пожар в атырауском заповеднике «Акжайык» ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в 19.55 возгорание камыша на 15 гектарах на территории РГУ Государственный природный резерват “Ак Жайык” ликвидировано. Для тушения тростниковой растительности был привлечен вертолет Ми-8МТВ АО Казавиаспас Комитета по чрезвычайным ситуациям с
Напомним, первое сообщение о возникновении очага возгорания в резервате пришло в воскресенье в 21.00. В тушении пожара принимали участие 60 человек и больше 10 единиц техники.
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