Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
20:34 (мск), источник: Kazinform

Пожар в атырауском заповеднике «Акжайык» ликвидирован

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пожар в атырауском заповеднике «Акжайык» ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня в 19.55 возгорание камыша на 15 гектарах на территории РГУ Государственный природный резерват “Ак Жайык” ликвидировано. Для тушения тростниковой растительности был привлечен вертолет Ми-8МТВ АО Казавиаспас Комитета по чрезвычайным ситуациям с водно-сливным устройством ВСУ-5. Сброшена 21 тонна воды», — сообщили в ДЧС Атырауской области.

Напомним, первое сообщение о возникновении очага возгорания в резервате пришло в воскресенье в 21.00. В тушении пожара принимали участие 60 человек и больше 10 единиц техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дело ОПГ «Четыре брата»: подозреваемый заявил о пытках при допросе
92-летний тыловик сдал в полицию 5 ружей в Кокшетау
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Российский рынок акций отыграл более трети падения
В Сербии убрали памятник Гагарину из-за недовольства граждан
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
Спорт
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь