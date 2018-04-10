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21:47 (мск), источник: РИА Новости

На севере Москвы около «Ашан-Сити» загорелся склад

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Одноэтажный ангар напротив торгового комплекса «Ашан-Сити» горит на площади 150 квадратных метров в районе Марьина Роща на севере Москвы, сообщает столичный главк МЧС во вторник.

«В 2.31 в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, улица Веткина, владение 2, строение 5. По предварительной информации, горит металлический одноэтажный ангар (склад) на общей площади около 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, добавили спасатели.

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