На севере Москвы около «Ашан-Сити» загорелся склад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Одноэтажный ангар напротив торгового комплекса «Ашан-Сити» горит на площади 150 квадратных метров в районе Марьина Роща на севере Москвы, сообщает столичный главк МЧС во вторник.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.