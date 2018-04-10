На севере Москвы около «Ашан-Сити» загорелся склад

«В 2.31 в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, улица Веткина, владение 2, строение 5. По предварительной информации, горит металлический одноэтажный ангар (склад) на общей площади около 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.