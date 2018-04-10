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23:07 (мск), источник: Kazinform

К 20 годам тюрьмы приговорили вора-убийцу в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе вынесен приговор в отношении грабителя, который пришел в дом с целью ограбления и зарезал спящего гостя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В Актюбинском областном межрайонном суде по уголовным делам вынесен приговор Жанболату Атауову. Судья Алтынбек Сабыров приговорил Ж. Атауова, 16 раз ударившего ножом 51-летнего Нургазы Боранкула, к 20 годам лишения свободы.

Кроме того, осужденный должен выплатить семье пострадавшего 1,6 миллионов тенге за моральный ущерб. Он будет отбывать наказание в учреждении строгого режима.

Напомним, 26 декабря прошлого года в 3:20 ночи Жанболат Атауов проник в трехэтажный частный дом с целью ограбления. Сначала он на кухне поел и даже выпил спиртного. После этого кухонным ножом нанес 16 ударов гостю, спавшему в другой комнате.

Родственники Нургазы Боранкула сообщили, что не будут подавать аппеляцию и оспаривать решение суда.

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