К 20 годам тюрьмы приговорили вора-убийцу в Актобе

Источник: Kazinform

В Актюбинском областном межрайонном суде по уголовным делам вынесен приговор Жанболату Атауову. Судья Алтынбек Сабыров приговорил Ж. Атауова, 16 раз ударившего ножом 51-летнего Нургазы Боранкула, к 20 годам лишения свободы.

Кроме того, осужденный должен выплатить семье пострадавшего 1,6 миллионов тенге за моральный ущерб. Он будет отбывать наказание в учреждении строгого режима.

Напомним, 26 декабря прошлого года в 3:20 ночи Жанболат Атауов проник в трехэтажный частный дом с целью ограбления. Сначала он на кухне поел и даже выпил спиртного. После этого кухонным ножом нанес 16 ударов гостю, спавшему в другой комнате.