К 20 годам тюрьмы приговорили вора-убийцу в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе вынесен приговор в отношении грабителя, который пришел в дом с целью ограбления и зарезал спящего гостя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе вынесен приговор в отношении грабителя, который пришел в дом с целью ограбления и зарезал спящего гостя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Актюбинском областном межрайонном суде по уголовным делам вынесен приговор Жанболату Атауову. Судья Алтынбек Сабыров приговорил Ж. Атауова, 16 раз ударившего ножом 51-летнего Нургазы Боранкула, к 20 годам лишения свободы.
Кроме того, осужденный должен выплатить семье пострадавшего 1,6 миллионов тенге за моральный ущерб. Он будет отбывать наказание в учреждении строгого режима.
Напомним, 26 декабря прошлого года в 3:20 ночи Жанболат Атауов проник в трехэтажный частный дом с целью ограбления. Сначала он на кухне поел и даже выпил спиртного. После этого кухонным ножом нанес 16 ударов гостю, спавшему в другой комнате.
Родственники Нургазы Боранкула сообщили, что не будут подавать аппеляцию и оспаривать решение суда.
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