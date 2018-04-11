Вынужденный риск

Источник: РИА "Новости"

ДТП с участием школьных автобусов и частников, занимающихся перевозками групп детей, с незавидной регулярностью оказываются в полицейских хрониках. При этом рассмотрение закона, который запрещает использовать для этих целей устаревший транспорт, отложили в пятый раз.

Замкнутный круг

В Якутии 6 апреля автомобиль со школьниками попал в ДТП. После аварии в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы были доставлены шестеро детей. По данным республиканского управления Следственного комитета России, которое проводит проверку по факту ДТП, ребята ехали на частном УАЗ 220695−04 на мероприятие в соседний населенный пункт. Группу из 10 школьников сопровождала педагог. ДТП произошло, когда микроавтобус уже почти добрался до пункта назначения: «УАЗ» столкнулся с ехавшей во встречном направлении машиной Toyota Land Cruiser. Следователи наряду с прокуратурой, помимо обстоятельств аварии, проверяют соблюдение правил перевозки несовершеннолетних, в том числе действия руководства школы.

Подобные новости из Якутии приходят постоянно. В марте 2017 года пострадали семь детей, которые ехали на соревнования по волейболу. Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль слетел в кювет. Впоследствии выяснилось, что перевозчик, во-первых, не сообщил ГИБДД о перевозке детей, во-вторых, не проверил техническое состояние авто перед поездкой, а в-третьих, выпустил на рейс непроверенного водителя. Тремя месяцами ранее в ДТП в дальневосточной республике попал еще один частник, перевозивший группу подростков на конференцию в город Олекмкинск. Обошлось без серьезных последствий: учащиеся интерната отделались ушибами и ссадинами, а сопровождавшая их учительница сломала кисть.

В криминальные хроники регулярно попадают и ДТП с официальными школьными автобусами. В октябре 2017 года на трассе Сыктывкар-Чебоксары школьный автобус врезался в лесовоз, в результате погибли три человека — водитель и двое сопровождавших детей взрослых. Полтора года назад два школьных автобуса столкнулись на трассе в Свердловской области, после аварии четыре ребенка были госпитализированы. Причиной ДТП, по версии прокуратуры, стала плохая уборка дорог. Административные дела завели на главу администрации села Сипавское, где произошло ДТП, и ответственного за состояние дорог «Уралдорстрой».

Хотели как лучше

В ситуации со школьными автобусами проще искать виноватых, во всяком случае с юридической точки зрения. С частниками дело сложнее, и не только в случае с поиском ответственных лиц. В ночь на понедельник, 9 апреля, попал в аварию на дороге Вологда-Новая Ладога автомобиль Acura, в котором находились пятеро подростков. Среди них был и сын водителя, который вез группу домой с соревнований по самбо, — путь предстояло проделать из Пскова в архангельский город Вельск. Ночью машина столкнулась сначала с «МАЗом», затем с грузовиком Scania, после чего съехала в кювет. Пострадавшие получили травмы средней тяжести.

В соцсетях развернулась ожесточенная дискуссия о том, кто прав, а кто виноват. Одни говорят о плохом состоянии дорог, другие — о безответственности тренера и родителей подростков, третьи — о причинах, которые толкают их самостоятельно заниматься перевозкой детей: «Для тех, кто спрашивает о “нормальности” таких поездок на соревнования, чем думали родители и прочее. Поездка на поезде из Вельска в Псков — это не менее 30 часов в пути с пересадкой в Москве. Не менее 3 тыс. рублей с человека за билеты в один конец. Плюс нужно что-то кушать (2,5 дня в пути + 1 день на соревнованиях)».

Итого стоимость такой поездки получается не меньше 7,5 тыс. рублей на человека. Вельск — это не Питер. Там очень многие просто не могут себе этого позволить. Из спора в соцсетях

Пока гром не грянет

Источник: РИА "Новости"

Поездка на соревнования для участников детской спортивной команды по акробатике школы спортивного резерва «Сибиряк» закончилась трагически. В декабре 2016-го автобус, в котором находились дети и тренеры, попал в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск: в него врезался тягач с груженым полуприцепом, автобус вслед за ним вынесло на встречку, где он столкнулся с грузовиком. Погибли 10 подростков и двое взрослых, еще почти два десятка человек получили тяжелые травмы. Суд признал виновными по делу о ДТП трех человек: директора спортивной школы Ирину Тарасову, представителя частника-перевозчика Александра Сидорука и водителя грузовика Раиля Саитханова — последние двое получили реальные сроки лишения свободы.

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Глава СКР Александр Бастрыкин, вспоминая последствия крупной аварии год спустя, предложил снова обязать ГИБДД сопровождать автобусы с детьми, даже если речь идет не о колонне транспортных средств. С соответствующей инициативой он обратился к руководителю МВД, однако пока она осталась без движения. Томское управление ГИБДД, например, для контроля за сферой транспортировки детей вызвалось создать специальный центр, который будет следить за организацией школьных перевозок.

Звучали и предложения об ужесточении наказания за незаконные перевозки детей и допущенные при их осуществлении нарушения. Для примера: якутскому таксисту, у которого загорелась машина во время поездки со школьниками, нарушение обойдется в штраф в размере 4 тыс. рублей.

Немцы подсобили

Проверки автопарков повально организовываются после резонансных ДТП. Полтора года назад масштабная инспекция транспорта, задействованного в перевозке детей, была организована в Магаданской области как раз после аварии с автобусом, в которой погибли воспитанники спортивной школы «Сибиряк». В Новгородской области оперативную проверку школ, где развозят учащихся, решили провести в конце прошлого года после ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадали двое.

Справедливости ради стоит отметить, что состояние автопарков отслеживают и в плановом режиме. В понедельник, 9 апреля, результаты проверки обнародовала прокуратура Курганской области. Ведомство выявило несколько нарушений при организации детских перевозок в Щучанском районе: «Вскрыты факты наличия в автобусах неисправных огнетушителей и просроченных медицинских аптечек, отсутствия убирающейся ступеньки. В одном из транспортных средств в неисправном состоянии находилась кнопка “Просьба об остановке”, в нескольких автобусах отсутствовало устройство, препятствующее движению при открытых дверях». Волгоградская прокуратура летом прошлого года выявила порядка 200 нарушений.

В частности, в нескольких школьных автобусах не был установлен тахограф, с помощью которого контролируются скорость и маршрут движения.

Нарушения у российских перевозчиков выявляли и иностранцы: в марте этого года дорожная полиция Берлина задержала «подозрительный автобус» с детьми. Оказалось, что там находилась группа калининградских школьников. Состояние транспорта озадачило немцев, удивившихся, что он вообще может ехать. В итоге автобус конфисковали, а его владельца оштрафовали на несколько тысяч евро. Перевозчики утверждали, что автобус прошел все необходимые осмотры перед поездкой.

Подождите еще годик

Источник: РИА "Новости"

Число законодательных актов, регулирующих сферу детских перевозок, продолжает расти. В конце 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил постановление, которое обязывает устанавливать на школьные автобусы мигалки. Тем же документом ввели новые ограничения для водителей, занимающихся перевозкой детских групп: стаж за рулем не должен быть меньше года.

Другой вопрос — обеспечение образовательных учреждений как самими автобусами, так и необходимым для них оборудованием. В конце марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором за муниципалитетами закрепляется обязательство обеспечивать перевозку школьников между населенными пунктами, которые выходят в состав одного муниципального района. Из-за споров, кому платить за транспорт, дети попросту оставались без автобусов.

Пока самое главное нововведение — запрет на использование автобусов старше 10 лет при организации перевозок групп детей. Соответствующее постановление должно было вступить в силу еще в 2014 году, однако несколько раз откладывалось, чтобы дать возможность как перевозчикам, так и школам подготовиться к изменениям. В ГИБДД неоднократно подчеркивали, что огромное число нарушений касается именно технического состояния транспортных средств. Причиной ДТП, как подчеркивали в дорожном ведомстве, может стать даже одна выключенная фара.

Однако вступление закона в силу в очередной раз перенесли — на этот раз с 1 января на 1 июля 2018 года. О переносе просил Минтранс, настаивающий на том, что запрет нужно вводить поэтапно в разных регионах. Не исключено, что будет разработан пошаговый план, в котором прописаны ступени в зависимости от субъекта и вида транспорта. Первопроходцами могут стать Москва и Санкт-Петербург. Регионы в ускоренном темпе докупают недостающий транспорт, ориентируясь пока на срок до июля. В Бурятию, например, в январе привезли почти 50 новых автобусов, их распределили по 16 районам республики. В 2017-м автопарк бурятских школ пополнился 64 машинами. В Сахалинской области заявляли, что готовы к изменениям — все задействованные в перевозках школьников автобусы не старше 10 лет.

Однако не все субъекты могут похвастаться такими же показателями. Власти Крыма, например, признают, что им еще автопарки школ обновлять и обновлять, причем не один год. Непростая ситуация и в Дагестане.