Вынужденный риск
Почему автобусы со школьниками раз за разом продолжают попадать в ДТП.
ДТП с участием школьных автобусов и частников, занимающихся перевозками групп детей, с незавидной регулярностью оказываются в полицейских хрониках. При этом рассмотрение закона, который запрещает использовать для этих целей устаревший транспорт, отложили в пятый раз.
В Якутии 6 апреля автомобиль со школьниками попал в ДТП. После аварии в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы были доставлены шестеро детей. По данным республиканского управления Следственного комитета России, которое проводит проверку по факту ДТП, ребята ехали на частном УАЗ 220695−04 на мероприятие в соседний населенный пункт. Группу из 10 школьников сопровождала педагог. ДТП произошло, когда микроавтобус уже почти добрался до пункта назначения: «УАЗ» столкнулся с ехавшей во встречном направлении машиной Toyota Land Cruiser. Следователи наряду с прокуратурой, помимо обстоятельств аварии, проверяют соблюдение правил перевозки несовершеннолетних, в том числе действия руководства школы.
Подобные новости из Якутии приходят постоянно. В марте 2017 года пострадали семь детей, которые ехали на соревнования по волейболу. Водитель не справился с управлением,
В криминальные хроники регулярно попадают и ДТП с официальными школьными автобусами. В октябре 2017 года на трассе
В ситуации со школьными автобусами проще искать виноватых, во всяком случае с юридической точки зрения. С частниками дело сложнее, и не только в случае с поиском ответственных лиц. В ночь на понедельник, 9 апреля, попал в аварию на дороге
В соцсетях развернулась ожесточенная дискуссия о том, кто прав, а кто виноват. Одни говорят о плохом состоянии дорог, другие — о безответственности тренера и родителей подростков, третьи — о причинах, которые толкают их самостоятельно заниматься перевозкой детей: «Для тех, кто спрашивает о “нормальности” таких поездок на соревнования, чем думали родители и прочее. Поездка на поезде из Вельска в Псков — это не менее 30 часов в пути с пересадкой в Москве. Не менее 3 тыс. рублей с человека за билеты в один конец. Плюс нужно
Итого стоимость такой поездки получается не меньше 7,5 тыс. рублей на человека. Вельск — это не Питер. Там очень многие просто не могут себе этого позволить.
Поездка на соревнования для участников детской спортивной команды по акробатике школы спортивного резерва «Сибиряк» закончилась трагически. В декабре 2016-го автобус, в котором находились дети и тренеры, попал в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск: в него врезался тягач с груженым полуприцепом, автобус вслед за ним вынесло на встречку, где он столкнулся с грузовиком. Погибли 10 подростков и двое взрослых, еще почти два десятка человек получили тяжелые травмы. Суд признал виновными по делу о ДТП трех человек: директора спортивной школы Ирину Тарасову, представителя
Глава СКР Александр Бастрыкин, вспоминая последствия крупной аварии год спустя, предложил снова обязать ГИБДД сопровождать автобусы с детьми, даже если речь идет не о колонне транспортных средств. С соответствующей инициативой он обратился к руководителю МВД, однако пока она осталась без движения. Томское управление ГИБДД, например, для контроля за сферой транспортировки детей вызвалось создать специальный центр, который будет следить за организацией школьных перевозок.
Звучали и предложения об ужесточении наказания за незаконные перевозки детей и допущенные при их осуществлении нарушения. Для примера: якутскому таксисту, у которого загорелась машина во время поездки со школьниками, нарушение обойдется в штраф в размере 4 тыс. рублей.
Проверки автопарков повально организовываются после резонансных ДТП. Полтора года назад масштабная инспекция транспорта, задействованного в перевозке детей, была организована в Магаданской области как раз после аварии с автобусом, в которой погибли воспитанники спортивной школы «Сибиряк». В Новгородской области оперативную проверку школ, где развозят учащихся, решили провести в конце прошлого года после ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадали двое.
Справедливости ради стоит отметить, что состояние автопарков отслеживают и в плановом режиме. В понедельник, 9 апреля, результаты проверки обнародовала прокуратура Курганской области. Ведомство выявило несколько нарушений при организации детских перевозок в Щучанском районе: «Вскрыты факты наличия в автобусах неисправных огнетушителей и просроченных медицинских аптечек, отсутствия убирающейся ступеньки. В одном из транспортных средств в неисправном состоянии находилась кнопка “Просьба об остановке”, в нескольких автобусах отсутствовало устройство, препятствующее движению при открытых дверях». Волгоградская прокуратура летом прошлого года выявила порядка 200 нарушений.
Нарушения у российских перевозчиков выявляли и иностранцы: в марте этого года дорожная полиция Берлина задержала «подозрительный автобус» с детьми. Оказалось, что там находилась группа калининградских школьников. Состояние транспорта озадачило немцев, удивившихся, что он вообще может ехать. В итоге автобус конфисковали, а его владельца оштрафовали на несколько тысяч евро. Перевозчики утверждали, что автобус прошел все необходимые осмотры перед поездкой.
Число законодательных актов, регулирующих сферу детских перевозок, продолжает расти. В конце 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил постановление, которое обязывает устанавливать на школьные автобусы мигалки. Тем же документом ввели новые ограничения для водителей, занимающихся перевозкой детских групп: стаж за рулем не должен быть меньше года.
Другой вопрос — обеспечение образовательных учреждений как самими автобусами, так и необходимым для них оборудованием. В конце марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором за муниципалитетами закрепляется обязательство обеспечивать перевозку школьников между населенными пунктами, которые выходят в состав одного муниципального района.
Пока самое главное нововведение — запрет на использование автобусов старше 10 лет при организации перевозок групп детей. Соответствующее постановление должно было вступить в силу еще в 2014 году, однако несколько раз откладывалось, чтобы дать возможность как перевозчикам, так и школам подготовиться к изменениям. В ГИБДД неоднократно подчеркивали, что огромное число нарушений касается именно технического состояния транспортных средств. Причиной ДТП, как подчеркивали в дорожном ведомстве, может стать даже одна выключенная фара.
Однако вступление закона в силу в очередной раз перенесли — на этот раз с 1 января на 1 июля 2018 года. О переносе просил Минтранс, настаивающий на том, что запрет нужно вводить поэтапно в разных регионах. Не исключено, что будет разработан пошаговый план, в котором прописаны ступени в зависимости от субъекта и вида транспорта. Первопроходцами могут стать Москва и
Однако не все субъекты могут похвастаться такими же показателями. Власти Крыма, например, признают, что им еще автопарки школ обновлять и обновлять, причем не один год. Непростая ситуация и в Дагестане.
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