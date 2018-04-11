Хакеры распространили новый вирус через файлы Word
Эксперты компании Menlo Security зафиксировали волну кибератак на финансовые и
Эксперты компании Menlo Security зафиксировали волну кибератак на финансовые и
Нападение ведется новым многоступенчатым методом, использующим уязвимость Microsoft Word. Вредоносные документы пересылаются на электронные адреса сотрудникам крупных корпораций в фишинговых письмах, передает издание TreatPost.
Отмечается, что специальные теги HTML с зараженными элементами содержатся в файлах в формате docx. При попадании на устройство они загружают вредоносное программное обеспечение FormBook, которое может передать под контроль злоумышленников большую часть функционала компьютера.
Ранее сообщалось, что браузер Chrome от Google уличили в скрытом сканировании файлов.
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