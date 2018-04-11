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02:47 (мск), источник: Известия

Хакеры распространили новый вирус через файлы Word

Эксперты компании Menlo Security зафиксировали волну кибератак на финансовые и IT-организации в США и на Ближнем Востоке.

Нападение ведется новым многоступенчатым методом, использующим уязвимость Microsoft Word. Вредоносные документы пересылаются на электронные адреса сотрудникам крупных корпораций в фишинговых письмах, передает издание TreatPost.

Отмечается, что специальные теги HTML с зараженными элементами содержатся в файлах в формате docx. При попадании на устройство они загружают вредоносное программное обеспечение FormBook, которое может передать под контроль злоумышленников большую часть функционала компьютера.

Ранее сообщалось, что браузер Chrome от Google уличили в скрытом сканировании файлов.

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