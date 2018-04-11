В Приморье с концерта известной певицы эвакуировали людей
В Находке состоялся сольный концерт Ирины Дубцовой. Мероприятие не обошлось без происшествий — в зале сработала пожарная тревога, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Находке состоялся сольный концерт Ирины Дубцовой. Мероприятие не обошлось без происшествий — в зале сработала пожарная тревога, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По словам звезды, пожарная сигнализация сработала
Охрана проверила зал и сообщила, что угрозы жизни нет. После небольшой паузы, концерт продолжился.
На своей страничке в социальной сети Instagram Ирина Дубцова поблагодарила приморцев за тёплый приём, аплодисменты, цветы и аншлаг.
«Находка, вы сегодня мои герои! Конечно, все мы испугались… Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками», — написала исполнительница на своей странице.
Буквально на следующий день, 26 марта, проверки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре начались в офисных зданиях Владивостока. Глава приморской столицы также поручил провести внеплановый мониторинг дошкольных учебных учреждений.
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