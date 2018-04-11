В Приморье с концерта известной певицы эвакуировали людей

По словам звезды, пожарная сигнализация сработала из-за спецэффектов — сценического дыма. В этот момент певица исполняла только четвёртую песню. Тревожные звуки напугали всех присутствующих, но сотрудники муниципального центра культуры, где проходил концерт, оперативно вывели людей из здания.

Охрана проверила зал и сообщила, что угрозы жизни нет. После небольшой паузы, концерт продолжился.

На своей страничке в социальной сети Instagram Ирина Дубцова поблагодарила приморцев за тёплый приём, аплодисменты, цветы и аншлаг.

«Находка, вы сегодня мои герои! Конечно, все мы испугались… Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками», — написала исполнительница на своей странице.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Генпрокуратура РФ поручила проверить места с массовым пребыванием людей во всех регионах страны на предмет пожарной безопасности. В конце марта такие проверки уже прошли в ТЦ «Максим», Clover House и «Черёмушки». Без нарушений не обошлось. Проверки начались в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово 25 марта.