Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
В России построили тягач «Вощина-1»
13-летняя балерина из Петербурга стала звездой соцсетей
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
03:47 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье задержан серийный мошенник-мебельщик

Приморские полицейские задержали жителя Дальнереченска, который обманывал людей, представляясь мебельным мастером.

Приморские полицейские задержали жителя Дальнереченска, который обманывал людей, представляясь мебельным мастером.

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что он передал деньги мастеру для изготовления кухонного гарнитура, а тот не выполнил свои договорные обязательства.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, потерпевший нашел объявление об изготовлении мебели на заказ в интернете. К нему приехал мастер, произвел замеры, принял заказ и взял аванс в сумме 46 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а мебель так и не была изготовлена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего жителя Дальнереченска. В отделе полиции мужчина дал признательные показания еще по одному аналогичному преступлению: он не выполнил услугу по реставрации мебели, получив предоплату в размере 15 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия по установлению круга потерпевших, а также других эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовных дел.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Королева фитнеса оказалось наркодилером. Видео
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Высланных из России дипломатов заменят новыми
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче "Рома" разбила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь