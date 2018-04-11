В Приморье задержан серийный мошенник-мебельщик

Приморские полицейские задержали жителя Дальнереченска, который обманывал людей, представляясь мебельным мастером.

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что он передал деньги мастеру для изготовления кухонного гарнитура, а тот не выполнил свои договорные обязательства.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, потерпевший нашел объявление об изготовлении мебели на заказ в интернете. К нему приехал мастер, произвел замеры, принял заказ и взял аванс в сумме 46 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а мебель так и не была изготовлена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего жителя Дальнереченска. В отделе полиции мужчина дал признательные показания еще по одному аналогичному преступлению: он не выполнил услугу по реставрации мебели, получив предоплату в размере 15 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.