В Приморье задержан серийный мошенник-мебельщик
Приморские полицейские задержали жителя Дальнереченска, который обманывал людей, представляясь мебельным мастером.
Приморские полицейские задержали жителя Дальнереченска, который обманывал людей, представляясь мебельным мастером.
Приморские полицейские задержали жителя Дальнереченска, который обманывал людей, представляясь мебельным мастером.
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что он передал деньги мастеру для изготовления кухонного гарнитура, а тот не выполнил свои договорные обязательства.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, потерпевший нашел объявление об изготовлении мебели на заказ в интернете. К нему приехал мастер, произвел замеры, принял заказ и взял аванс в сумме 46 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а мебель так и не была изготовлена.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия по установлению круга потерпевших, а также других эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовных дел.
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